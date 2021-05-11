Mine Kırıkkanat: Cumhuriyet kelle verir fikirlerinden taviz vermez

11 Mayıs 2021 Salı, 17:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetemizi hedef göstermesiyle ilgili olarak Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulunan yazarımız Mine Kırıkkanat, "Cumhuriyet boyun eğmez, Cumhuriyet kelle verir fikirlerinden taviz vermez. Cumhuriyet'i asla dize getiremeyecekler. Soylu'dan bir ricam var; bizi rahat bıraksın! " diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Süleyman Soylu tarafından hedef alınması kadar normal bir durumun olmadığını söyleyen Kırıkkanat, "Türkiye Cumhuriyeti rejimini yıkanların elinde şu anda rejimin kurduğu Cumhuriyet Gazetesi kaldı. Boyun eğmeyen, bel bükmeyen ve eyvallah etmeyen... Dolayısıyla Cumhuriyet'in, şu andaki ülkenin harap, ekonomisi iflas etmiş, ahlakı olmayan, hukuku yıkılmış ve adaletsizliğin sadece hukuka bağlı olarak değil memurların, milletvekillerinin ya da iktidar yandaşlarının onlarca maaş, huzur hakkı alarak bedavadan zenginleştiği ve bu arada küçük esnafın, cebindeki son parasını çocuğuna verip intihar ettiği ve bu intiharların çok kısa bir sürede 700'e yükseldiği bir ülkede boyun eğmeyen, Cumhuriyet ülküsünün peşinden giden, Atatürk'ün adını koyduğu Yunus Nadi'nin kurduğu Cumhuriyet'i hedef alması kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Çete liderlerinin ve yolsuzluk kaynaklarının kurucularının fotoğraflarının Cumhuriyet Gazetesi'nde olmadığını söyleyen Kırıkkanat şu şekilde devam etti:

"YOLSUZLUĞUN FERİŞTAHINI YAPMIŞ İNSANLARLA FOTOĞRAFINIZ OLMASI NORMAL DEĞİLDİR"

"Cumhuriyet'i yöneten bizlerle fotoğraf çektirmediler. Benim fotoğrafım yok Peker'le fakat Süleyman Soylu'nun var. Soylu'nun yanında fotoğraf çektiren mafya liderlerinin, soyguncuların adedine bakılırsa Soylu bunlara, "GBT'sini mi isteyecektim, bilmiyorum, ben herkesle resim çektiririm" diyor. Fakat ben de "Uzun yıllar Avrupa'da yaşadım, yolsuzluk bütün devletlerde vardır ama hukuk vardır bazı devletlerde. Yolsuzlukları kovuştururlar." Fakat burada hukuk kalmadı. Hukukun olduğu bir devlette hiçbir İçişleri Bakanı ya da seçilmişlerin mafyayla bu kadar çok fotoğrafı olduğunu görmedim. Kendileri koleksiyon mu yapıyor?

Bir kaçı tesadüf, fakat burada sayı 20'ye yaklaşıyor. Türkiye'de şu anda şikayetçi olduğumuz mafya cirit atıyor, yolsuzluklar gırtlağa kadar, Ali Baba'nın soyguncu mağarasına döndü ülke... Böyle bir ülkede siz 20'ye yakın çete lideriyle mafya artığı ve yolsuzluğun feriştahını yapmış insanlarla fotoğrafınız olursa bu normal değildir. Kendisine, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen herkesten GBT istemesini tavsiye ediyorum. Eğer "ben bunları bilmiyordum" derse bunların çokluğu benim gözüme batar."

"Cumhuriyet boyun eğmez" vurgusunu yineleyen Kırıkkanat, "Cumhuriyet kelle verir fikirlerinden taviz vermez. Cumhuriyet'i asla dize getiremeyecekler. Soylu'dan bir ricam var; bizi rahat bıraksın!" uyarısında bulundu