Minibüs şoförü bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:24

Triatlon sporcusu Taner Beştek, Hatay’ın Arsuz ilçesinde bisiklet antrenmanı sırasında bir minibüsçü tarafından önce sıkıştırıldı sonra da bıçaklandı.

Sözcü'nün haberine göre, Taner Beştek şoför tarafından bıçakla yaralandıktan sonra olayın şokuyla, eli ayağı titreyerek polisi aramaya çalışıyor. Telefonun ekranı kanla kaplandığı için telefon yüz tanıma yapamıyor ve telefonu açamıyor. Bayılmak üzereyken yoldan geçenler yardımına koşuyor. Minibüs şoförü yakalandı, bıçağı da araçtaki buzluktan çıktı.

“MİNİBÜSÇÜ TERÖRÜNÜN YANSIMASI”

Olayla ilgili İskenderun Bisiklet Kulübü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Şu an yoğun bakımda gözlem altında olan Taner Beştek’in başına gelen olay, ne kadar önlem alırsak alalım, biz bisiklet sporcularının her zaman başına gelen olaylarının biraz daha büyümüş halidir. Aynı zamanda bu olay sadece şehrimizi değil, tüm Türkiye’yi tehdit eden ve yolların sahibi oldukları psikolojisini üstlerinden bir türlü atamayan her türlü hız ve trafik ihlalini hak olarak gören minibüsçü terörünün bir yansımasıdır. Unutulmamalıdır ki bisiklet de bir araçtır ve üstündeki bir insandır.