Mino Raiola: “Real Madrid Haaland’ı transfer edebilir”

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:07

Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba başta olmak üzere birçok ismin menajerliğini yürüten Mino Raiola, Erling Haaland’ın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. AS gazetesine verdiği röportajda ünlü menajer, “Haalanda nereye gitmek istediğini söylemedi. Açıkçası umrumda değil. Kafamdaki her şey netleştiğinde bana bunu söylemek zorunda ve bir menü hazırlayıp tabağına koyabileyim. Ancak şu anda bunu yapamayız. Dortmund bizimle ciddi bir şekilde konuştu ve şu anda satmak istemiyorlar. Kesin olan bu. Şimdi bu kararın 1 Eylül’e kadar devam edip etmeyeceğini göreceğiz.”

“HERKES HAALAND’IN ÜCRETİNİ KARŞILAYABİLİR”

Raiola, Real Madrid ve Barcelona’nın Haaland’a olan ilgisi için, “Madrid, bu transferi karşılayabilir mi? Bilmiyorum, çünkü mali tablolarına bakmadım. Ancak şundan eminim, bu transferi yapabilirler. Bence herkes karşılar. Ama esas soru şu, Madrid Haaland’ı transfer etmeyi göze alabilir mi? Ya da Barça? Barcelona karmaşık ama imkansız değil.”

“BÜYÜK FUTBOLCULAR BİR ARADADIR”

Ünlü menajer, Haaland’ın Real Madrid’e transferinin Mbappe’ye bağlı olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtını verdi, “Büyük kulüplerin sorunu bu. Mbappe’nin sözleşmesinde bir yılı daha var. PSG iki şey yapabilir. Ya Borussia Dortmund’un yıllar önce Lewandowski’ye yaptığı gibi serbest kalmasına izin verecek, ki bu çok cesurca bir hareket olur ya da şimdi satacak. Bir futbolcunun geleceği hiçbir zaman diğerine bağlı değildir. Büyük kulüplerde yıldız oyuncuların bir arada oynaması son derece normal. Haaland’ın Mbappe ile birlikte olup olmadığını bir önemi yok.”

“ZIDANE POGBA’NIN İDOLÜ”

Uzun bir süredir Real Madrid’e transferi konuşulan Paul Pogba ile ilgili Raiola, “ Pogba için Madrid’in her zaman bir çekiciliği vardı. Zidane onun idolü. Pogba ile ilgili şu an önemli olan şey United’ın ne istedği, hangi projeyi önereceği. Pogba tek bir şeyle ilgileniyor, Şampiyonlar Ligi’ni ve farklı kupaları kazanmak. Bunun nerede mümkün olabileceğini göreceğiz. United’da ya da başka bir yerde. Futbolda imkânsız diye bir şey yok. Yarın Madrid, Hazard-Pogba takası önerse ve herkes memnun kalsa, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.