MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanan IŞİD'li, mahkemede serbest kaldı
Sivas'ta polis ve MİT ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan IŞİD mensubu, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz günlerde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla terör örgütü IŞİD'ın sözde Irak vilayetinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen W.A.Y. isimli Irak uyruklu şahıs yakalanmıştı.
Şahıs, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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