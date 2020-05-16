Moda tasarımcısı Biricik Suden'e evinde koronavirüs testi yapıldı
Moda tasarımcısı Biricik Suden koronavirüs testinden geçti. Suden, sağlık görevlilerinin evinde olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Moda tasarımcısı Biricik Suden, sağlık görevlilerin evinde olduğu anları Instagram hesabından paylaştı. Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’e koronavirüs testi yapıldığı bu şekilde anlaşıldı.
Bir takipçisi Suden’in fotoğrafına, "Paranın gücü… Bizim gibilere bir tane sağlıkçı gelmiyor, kadnına dört tane birden gitmiş" yazdı. Biricik Suden ise takipçisine "6" cevabını vererek, dört değil altı sağlıkçının evinde olduğunu belirtti.
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