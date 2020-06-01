Mogul, bakteriyi filtre edebilen kumaş geliştirdi

01 Haziran 2020 Pazartesi, 14:15

Hybrid teknolojiye dayalı kumaşlarla otomotivden ilaç endüstrisine, hazır giyimden havacılık sanayine pek çok sektör için çözüm ortağı olan Mogul, maske ve tulum gibi koruyucu kıyafet üretiminde kullanılan kumaş geliştirme projesinde yeni bir ürüne imza attı. Mogul, bakteriyi yüzde 99,9’a varan oranda filtre edebilen mikrofilament kumaş geliştirdi.

Mogul Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Göğüş, Gaziantep ve Lüleburgaz’daki tesislerinde 7 farklı nonwoven teknolojisi ile kumaş ürettiklerini vurgulayarak, ilk günden itibaren hem Mogul’u hem de Türkiye’yi farklılaştıracak çalışmalara odaklandıklarını belirtti. Serkan Göğüş, Lüleburgaz’da 75 milyon dolarlık yatırımla hybrid teknolojisi kullanarak üretim yaptıklarını anlatarak, “Salgın sonrası özellikle filtreleme özelliğine sahip meltblown kumaş üretiminin kısıtlı olması bizi alternatif ürün geliştirmeye yöneltti. Maske üreticisi firmalarımızla iş birliği halinde 3 aydır yürüttüğümüz ürün geliştirme çabalarımızın sonunda tek katlı mikrofilament maske ve iki spunbond tabaka arasına yerleştirilen mikrofilament kumaş ile 3 katlı medikal tip maskede yüzde 99,9’a varan oranlarda bakteri filtre etme özelliğini ve 5 katmanlı toz maskesinde FFP2 seviyesini yakaladık. Maske ve medikal kıyafet üreticileri ve ihracatçıları için yeni teknolojiye dayalı bu ürünümüzün tedarikine hazırız” diye konuştu.



