MSB: 1 asker şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkâri'nin Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Hakkâri/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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