MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını bildirdi.

ANKA
12 Ekim 2020 Pazartesi, 13:42
MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır" denildi.


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