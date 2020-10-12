MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır" denildi.
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