MSB: "Kahraman komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır"

03 Ocak 2021 Pazar, 16:21

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Kars/Sarıkamış’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığımız tarafından ‘Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri’ başarı ile icra edildi" ifadeleri kullanıldı.

