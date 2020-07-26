MSB’den çok sert tepki: Derhal son verilmesini ihtar ediyoruz!

26 Temmuz 2020 Pazar, 15:23

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıyı Twitter hesabından kınadı. MSB’nin açıklaması şöyle:

- Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

- Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.

- Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.