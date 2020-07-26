MSB’den çok sert tepki: Derhal son verilmesini ihtar ediyoruz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" denildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2020 Pazar, 15:23
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıyı Twitter hesabından kınadı. MSB’nin açıklaması şöyle:

- Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

- Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.

- Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.

 


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