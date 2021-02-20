MSB'den, karla kaplı üs bölgesinde 'bayrak değişimi' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de karla kaplı üs bölgesinde Mehmetçik'in bayrak değişiminin videosunu paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından, Hakkari Çukurca'da bulunan karla kaplı Stine Üs Bölgesinde askerlerin bayrak değişimi sırasında çekilen videosu paylaşıldı.
"Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bayrak değişiminde" notuyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in Türk bayrağını öpüp, göndere çekmesi yer aldı.
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