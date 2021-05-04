'Mucize tedavi' diye sattılar, 1 milyon dolardan fazla kazandılar

04 Mayıs 2021 Salı, 10:29

İddianamede, Grenonların "Mucize Mineral Çözeltisi" (MMÇ) adlı üründen ülke genelinde on binlerce şişe sattığı ve 1 milyon dolardan (yaklaşık 8 milyon 300 bin TL) fazla para kazandığı yazıldı.

Florida Güney Bölgesi Başsavcılığı 23 Nisan'da, MMÇ'nin su ve sodyum klorit içerdiğini, ağızdan alındığında endüstriyel su arıtımında ve tekstil sanayisinde kullanılan klordioksite dönüştüğünü açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi geçen sene, Genesis II Sağlık ve Şifa Kilisesi eliyle satılan ürünün "kanıtlanmamış ve potansiyel olarak zararlı" olduğu konusunda uyarmıştı.

Savcılar, Mark'ın kurduğu ve başpiskoposluğunu yaptığı kilisenin çamaşır suyu solüsyonunu yasal kılıfa uydurmak için kullanıldığını söyledi.

Öte yandan Jonahtan Grenon ve Jordan Grenon, geçen yaz savcıların bir şikayetiyle yakalanmıştı. İkili halk sağlığını tehdit ettikleri ve mahkemeye gelmeme ihtimalleri olduğu için gözaltında tutuluyor.

Yetkililer o dönemde Jonathan'ın evinde yapılan aramada yaklaşık 4,5 ton sodyum klorit tozu, binlerce MMÇ şişesi ve ateşli silahlar ele geçirildiği bildirdi.

Öte yandan Mark ve Joseph'in şu anda Kolombiya'da olduğu açıklandı. Baba oğulun Santa Marta kentinde bir sağlık merkezi açtığına, müşterilerin ayda yaklaşık 5 bin dolar (yaklaşık 41 bin TL) vererek tesiste kaldığına ve MMÇ aldığına inanılıyor.

Savcılar, daha önce Grenonlara tehlikeli çözeltiyi satmamalarının emredildiğini ancak bunun ihlal edildiğini de bildirdi. Aile bir mahkeme başkanını tehdit etmekle de suçlanıyor.

Grenonlar komplo ve mahkemeye itaatsizlik suçlarından mahkum edilirse ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: Independent Türkçe