Müdür Yardımcılığına atanan şoför görevde yükselme sınavını kazanmış
Samsun’da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde şoför kadrosunda bulunan H.V. adlı personelin, atamayla aynı hastaneye müdür yardımcısı yapılmasının ardından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Müdürlük açıklamasında, H.V'nin görevde yükselme sınavını kazandığını söyledi.
Samsun’da ağız ve diş sağlığı hastanesinde şoför kadrosunda bulunan H.V. adlı personelin yapılan atamayla aynı hastaneye müdür yardımcısı olduğunun ortaya çıkmasının ardından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, 11 yıl önce KPSS ile Trabzon Sağlık Müdürlüğü kadrosuna şoför olarak atanan H.V’nin geçen yıl görevde yükselme sınavına girdiği ve “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği” unvanı aldığı, ardından müdür yardımcılığı kadrosuna atamasının yapıldığı ancak atama listesindeki unvanının güncellenmediği kaydedildi.
Açıklamada, H.V.’nin hastanede şoför olarak çalışmadığı ve mutemet olarak görev yaptığı ileri sürülerek H.V.’nin kamu yönetimi bölümü mezunu olduğu ve halen inşaat mühendisliği bölümünde okuduğu bilgilerine yer verildi. Açıklamada H.V’nin başarılı ve iyi derece İngilizce bildiği belirtilerek “Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı atama usul esaslarını belirten 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 32. maddesindeki vasıfları taşıyan başarılı bir çalışanımızdır. Ayrıca 2020 yılı Ekim ayında Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu ‘Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında da Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği’ unvanı almaya da hak kazanmıştır. Yasal olarak gerekli şartları taşıyan bu personelimizin ataması müdürlüğümüzün teklifi, bakanlığımızın onayı ile yapılmıştır. Zaten kanuni şartları taşımayan bir personelin atamasının yapılması yürürlükteki mevzuatlar gereği mümkün değildir” denildi.
H.V’nin Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği unvanına 30 Haziran 2021 tarihinde yerleştirildiği, en son 663 sayılı KHK’nin 42. maddesine göre sözleşmeli müdür yardımcısı olarak 15 Temmuz 2021 tarihinde göreve başladığı belirtildi.
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