Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu

Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı. Anlı, yeni sezon müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 17:04
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu
Abone Ol google-news

Atv'nin ilgiyle takip edilen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Temmuz Cuma günü yayımlanan bölümüyle ekranlara kısa süreliğine ara vermişti. 

13 sezondur reyting listelerinde başarılı bir performans sergileyen Müge Anlı ve ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sevilen sunucu sosyal medya hesabından Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihini duyurdu. 

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Anlı, "Kavuşmamıza çok az kaldı..." dedi.

19 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda ise "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler