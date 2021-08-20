Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu

20 Ağustos 2021 Cuma, 17:04

Atv'nin ilgiyle takip edilen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Temmuz Cuma günü yayımlanan bölümüyle ekranlara kısa süreliğine ara vermişti.

13 sezondur reyting listelerinde başarılı bir performans sergileyen Müge Anlı ve ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sevilen sunucu sosyal medya hesabından Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Anlı, "Kavuşmamıza çok az kaldı..." dedi.

19 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda ise "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.