Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu
Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı. Anlı, yeni sezon müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Atv'nin ilgiyle takip edilen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Temmuz Cuma günü yayımlanan bölümüyle ekranlara kısa süreliğine ara vermişti.
13 sezondur reyting listelerinde başarılı bir performans sergileyen Müge Anlı ve ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sevilen sunucu sosyal medya hesabından Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihini duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Anlı, "Kavuşmamıza çok az kaldı..." dedi.
19 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda ise "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.
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