Muğla açıklarında deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2020 Cumartesi, 21:37

AFAD'ın açıklamasına göre saat 21.22'de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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