Muğla açıklarında deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre saat 21.22'de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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