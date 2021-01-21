Muğla’da bal üreticilerine eğitim desteği

21 Ocak 2021 Perşembe, 11:22

Türkiye, Dünya çam balının yüzde 90’nını üretiyor. Türkiye’de üretilen çam balının yüzde 80’i ise Muğla’da üretiliyor. Yüzde 68’i ormanlarla kaplı olan Muğla’da çam balı üreticisinin daha fazla verim elde etmesi için ‘Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim’ çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Balparmak firması dörtlü protokol imzaladı.

Protokol kapsamında Ula- Karabörtlen başta olmak üzere çevre mahalle ve ilçelerden arıcılar belirlenerek eğitim çalışmasın başlandı. İki hafta sürecek olan eğitimlerde arıcıların katılımı yüksek oldu. Eğitimlerde arıcıların bal ve diğer arı ürünlerini katkı ve kalıntısız, kaliteli üretmeleri sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “ Türkiye’de üretilen çam balının yüzde 80’i Muğla’mızda üretiliyor. Arıcılarımızın arı ve arı ürünlerinden daha fazla verim elde etmeleri için ‘Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim’ projesini başlattık. Böylelikle Muğla’lı arıcılarımız ürün kalitelerini daha fazla arttırmış olacak” denildi.











