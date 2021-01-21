Muğla’da bal üreticilerine eğitim desteği
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Balparmak firması tarafından ortaklaşa yürütülen Sürdürülebilir Arıcılık Projesi çalışmaları başladı.
Türkiye, Dünya çam balının yüzde 90’nını üretiyor. Türkiye’de üretilen çam balının yüzde 80’i ise Muğla’da üretiliyor. Yüzde 68’i ormanlarla kaplı olan Muğla’da çam balı üreticisinin daha fazla verim elde etmesi için ‘Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim’ çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Balparmak firması dörtlü protokol imzaladı.
Protokol kapsamında Ula- Karabörtlen başta olmak üzere çevre mahalle ve ilçelerden arıcılar belirlenerek eğitim çalışmasın başlandı. İki hafta sürecek olan eğitimlerde arıcıların katılımı yüksek oldu. Eğitimlerde arıcıların bal ve diğer arı ürünlerini katkı ve kalıntısız, kaliteli üretmeleri sağlanacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “ Türkiye’de üretilen çam balının yüzde 80’i Muğla’mızda üretiliyor. Arıcılarımızın arı ve arı ürünlerinden daha fazla verim elde etmeleri için ‘Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim’ projesini başlattık. Böylelikle Muğla’lı arıcılarımız ürün kalitelerini daha fazla arttırmış olacak” denildi.
En Çok Okunan Haberler
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- AKP'de parti yönetimine isyan: Kıyamet
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı
- Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin açıklama
- CHP'li belediye, ücretsiz ekmek dağıtımına başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Boğaziçi'ne destek veren asistanlar işten atıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
Video Haberler
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
- Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı
- AKP'li Belediye Başkan'ından cinsiyetçi açıklamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce yanıtı
- Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- AKP'de parti yönetimine isyan: Kıyamet
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı
- Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin açıklama
- CHP'li belediye, ücretsiz ekmek dağıtımına başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Boğaziçi'ne destek veren asistanlar işten atıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt