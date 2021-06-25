Muğla'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın
Muğla’nın Dalaman ilçesinde, kağıt fabrikasında başlayan yangın önce Açık Cezaevine, ardından da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait arazilere sıçradı.
Bugün öğlen saatlerinde Dalaman Altıntaş Mahallesi’nde bulunan Açık Cezaevi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait arazilerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın onlarca dönüm alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edilirken, yangının oldukça hızlı ilerlemesi nedeniyle Orman Müdürlüğü’ne bağlı söndürme helikopterleri de yangın bölgesine sevk edildi.
Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle tüm Dalaman duman altında kalırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İlgili Haberler
- İstanbul'un akciğeri Belgrad Ormanı'nda 'tıraşlama': Çok sayıda ağaç 'yaşlı' olduğu için kesildi
- Orman arazisini betona boğacaklar! Beykoz'daki arazi özellikle seçildi
- Samsun'da, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçların kesilmesine SAMÇEP'ten tepki
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yakuplu Kent Ormanı'nı açtı
- Aynı anda 3 noktada başladı: Serik'te orman yangını
Video Haberler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Sera Kadıgil CHP'den istifa etti! İşte yeni partisi
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Cumhuriyet'ten 00.00 konseri
- Şampiyonlar Ligi'nin Exxeni belli oldu
- Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?