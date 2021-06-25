Muğla'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın

25 Haziran 2021 Cuma, 13:39

Bugün öğlen saatlerinde Dalaman Altıntaş Mahallesi’nde bulunan Açık Cezaevi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait arazilerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın onlarca dönüm alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edilirken, yangının oldukça hızlı ilerlemesi nedeniyle Orman Müdürlüğü’ne bağlı söndürme helikopterleri de yangın bölgesine sevk edildi.

Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle tüm Dalaman duman altında kalırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.