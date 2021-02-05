Muğla’da kadın cinayeti: Elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde bulundu
Muğla'da bir kadın elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Karaburun Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Suriye uyruklu Türkiye Mohammed adlı bir kadın evinde elleri kelepçeli, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.
Mohammed'den haber alamayan yakınları, geçen pazar gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, kayıp ihbarında bulundu. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kadının evine gitti. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdikleri evde, Mohammed'in cansız bedenini buldu. Elleri kelepçeli haldeki kadının, bulunduktan 3 gün önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Ö.E.A. olduğunu saptadı. Ö.E.A, bugün Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinde Mohammed'e ait 2 cep telefonu ele geçirilen Ö.E.A.'nın sorgusunda, "Olayın asıl faili A.M., ben sadece cinayete yardım ettim. Kadından gasp edilen para ve ziynet eşyaları A.'da" dediği öğrenildi.
Bu ifadeden yola çıkan polis, A.M.'yi de Ortaca ilçesi Karaburun Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. A.M. de ifadesinde, "Küpeleri ablama verdim" dedi. Abla M.M, evinde yapılan aramada küpeler ele geçirilince gözaltına alındı.
3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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