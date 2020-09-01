Muğla'da ormanda kaybolan 73 yaşındaki yurttaşın cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan 73 yaşındaki Hasan Hafızoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

AA
01 Eylül 2020 Salı, 14:01
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Bozaalan Mahallesi'nde iki gün önce çıktığı doğa yürüyüşünden geri dönmeyen Hafızoğlu'nun bulunması için AFAD, AKUT ve gönüllüler arama çalışmalarını sürdürdü. 

Arama çalışmalarında Hafızoğlu'nun ormanlık alanda cesedi bulundu. Hafızoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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