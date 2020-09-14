Muharrem İnce'den açık hava tiyatrolarının yasaklanmasına tepki!

14 Eylül 2020 Pazartesi, 13:17

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi tarafından açıklanan 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında, açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklerin yasaklanması üzerine İstanbul'daki tüm sahne etkinlikleri durdurulmak zorunda kaldı. Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak duruma tepki gösterdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tiyatrolar aylardır kapalı ve tiyatro emekçilerimizin bir geliri yok. Son olarak açık hava tiyatroları da yasaklandı ve Özel tiyatroların son umudu da yok edildi. Fırsat bu fırsat tiyatrodan, sanattan intikam alınıyor."

