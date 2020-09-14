Muharrem İnce'den açık hava tiyatrolarının yasaklanmasına tepki!
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak açık hava tiyatrolarının yasaklanmasına tepki gösterdi.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi tarafından açıklanan 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında, açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklerin yasaklanması üzerine İstanbul'daki tüm sahne etkinlikleri durdurulmak zorunda kaldı. Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak duruma tepki gösterdi.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tiyatrolar aylardır kapalı ve tiyatro emekçilerimizin bir geliri yok. Son olarak açık hava tiyatroları da yasaklandı ve Özel tiyatroların son umudu da yok edildi. Fırsat bu fırsat tiyatrodan, sanattan intikam alınıyor."
Video Haberler
- Koronavirüsten ölmeden önceki son sözleri gündem oldu
- Antalya'da korkunç kaza anı
- Haliç Üniversitesi'nin bahçesindeki restoranda yangın
- PTT şubesi karantinaya alındı
- Evli kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı
- Fatih’te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada
- İstanbul'da dehşete düşüren anlar!
- Akdeniz foklarının aşk dansı kamerada
- İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var
- Tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken dehşeti yaşadı