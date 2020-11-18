Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'faiz' tepkisi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor” ifadelerini eleştiren Muharrem İnce, "Zihniyetin değişmediği ortaya çıkmıştır" dedi.
Türkiye ekonomik krizle mücadele ederken, TL'nin Dolar ve Avro karşısındaki seyri Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısıyla belirlenecek.
Piyasalar yarınki toplantıya kilitlenmişken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
"FAİZİ DÜŞÜRMEK İÇİN ENFLASYONU DÜŞÜRMEK GEREKİR"
Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP'li Muharrem İnce sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasından bir gün önce, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı faiz açıklaması piyasa mekanizmasını anlamaya mevcut zihniyet kalıbının izin vermediğini, zihniyetinin değişmediğini ortaya koymuştur.Faizi gerçekten düşürmek istiyorsanız enflasyonu düşürmeniz gerekir."
"AĞIR BEDEL ÖDEDİK"
"Emir komuta ile düşük faiz politikasının bedelini yüksek döviz kuru ve dövize olan yüksek taleple çok ağır ödedik, ödüyoruz.Ağır bedeller ödemeden enflasyonu ve faizi indirmek mümkündür. Bunun için önce yargı bağımsızlığını sağlamak, demokrasiyi işletmek, kamudaki saltanat ve israfı bitirmek, tüm kaynakları üretime sevk etmek gerekir."
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- Çakıcı devam ediyor!
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama
Video Haberler
- Karadeniz Bölgesi’nin CHP’li başkanlarından sert tepki
- Delil olarak sunuldu! Azerbaycanlı modele darp anı
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
- Tüm uyarıları hiçe saydı! Yasak üstüne yasak çiğnedi
- Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı
- AKP'den tepki alan Mustafa Albayrak kendini savundu
- Markette 'vertigo krizi' geçiren kasiyeri son anda tuttu
- İstanbul'da baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
- Tehdidin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken video
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- Çakıcı devam ediyor!
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama