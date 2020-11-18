Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'faiz' tepkisi

18 Kasım 2020 Çarşamba, 19:37

Türkiye ekonomik krizle mücadele ederken, TL'nin Dolar ve Avro karşısındaki seyri Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısıyla belirlenecek.

Piyasalar yarınki toplantıya kilitlenmişken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"FAİZİ DÜŞÜRMEK İÇİN ENFLASYONU DÜŞÜRMEK GEREKİR"

Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP'li Muharrem İnce sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasından bir gün önce, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı faiz açıklaması piyasa mekanizmasını anlamaya mevcut zihniyet kalıbının izin vermediğini, zihniyetinin değişmediğini ortaya koymuştur.Faizi gerçekten düşürmek istiyorsanız enflasyonu düşürmeniz gerekir."

"AĞIR BEDEL ÖDEDİK"

"Emir komuta ile düşük faiz politikasının bedelini yüksek döviz kuru ve dövize olan yüksek taleple çok ağır ödedik, ödüyoruz.Ağır bedeller ödemeden enflasyonu ve faizi indirmek mümkündür. Bunun için önce yargı bağımsızlığını sağlamak, demokrasiyi işletmek, kamudaki saltanat ve israfı bitirmek, tüm kaynakları üretime sevk etmek gerekir."