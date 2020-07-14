Muharrem İnce'nin acı günü

CHP’li Muharrem İnce’nin 33 yaşındaki kuzeni Ayşe İnce Akgün vefat etti. Kanser tedavisi gören 33 yaşındaki Ayşe İnce Akgün’ün cenazesinin bugün Yalova’da defnedildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2020 Salı, 09:58
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CHP’li Muharrem İnce’nin 33 yaşındaki kuzeni Ayşe İnce Akgün vefat etti. Kanser tedavisi gören 33 yaşındaki Ayşe İnce Akgün’ün cenazesinin bugün Yalova’da defnedildiği öğrenildi.

CHP eski milletvekili Muharrem İnce’nin kanser tedavisi gören amcasının kızı hayatını kaybetti. Vefat haberi İnce ailesini yasa boğdu.


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