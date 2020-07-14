Muharrem İnce'nin acı günü
CHP’li Muharrem İnce’nin 33 yaşındaki kuzeni Ayşe İnce Akgün vefat etti. Kanser tedavisi gören 33 yaşındaki Ayşe İnce Akgün’ün cenazesinin bugün Yalova’da defnedildiği öğrenildi.
CHP’li Muharrem İnce’nin 33 yaşındaki kuzeni Ayşe İnce Akgün vefat etti. Kanser tedavisi gören 33 yaşındaki Ayşe İnce Akgün’ün cenazesinin bugün Yalova’da defnedildiği öğrenildi.
CHP eski milletvekili Muharrem İnce’nin kanser tedavisi gören amcasının kızı hayatını kaybetti. Vefat haberi İnce ailesini yasa boğdu.
Video Haberler
- Rize'de sel böyle geldi
- Yolcu otobüsü kaza yaptı! Korkunç ölüm... Yaralılar var
- Atatürk ile ilgili sözleri gündem oldu!
- Erdoğan'ın sözlerini hatırlatınca mikrofonu kapatıldı
- KYK burs ve kredileri kesilen öğrencilerden eylem
- Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı
- Köylüye hakaret eden kaymakam hakkında yeni gelişme
- Heybeliada'da yangın!
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti