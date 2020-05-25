Murat Ağırel’in kızı Ada’dan babasına bayram şiiri

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:12

Tutuklu gazeteci Murat Ağırel’in kızı Ada, Silivri Cezaevi’ne babası için bayram hediyesi olarak bir şiir gönderdi.

Küçük Ada, şiirin sonunda babasına “Babacığım sensiz ilk bayramım ama ikimiz de güçlü durmalıyız” mesajı verdi.

Ada, “Kahraman Babam” adını verdiği şiirinde babasını çok sevdiğini yazdı ve “Sen sakın üzülme ben senin hep yanındayım” dedi.

İşte Gazeteci Murat Ağırel’in kızı Ada’nın bayram şiiri: