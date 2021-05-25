Gürsel Tekin'den Soylu'ya: İspatlayamazsa şimdi özür dilemeli

25 Mayıs 2021 Salı, 01:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te 'Kübra Par ile Açık ve Net' programına katıldı. Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın da sorularını yanıtlayan Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'le ilgili olarak, "Adam benim her şeyime küfrediyor, takipsizlikle övünüyor. CHP'li Gürsel Tekin'in attığı tweeti ben de biliyorum. Bütün bunların tamamı organize suç mensuplarının birtakım yerel zafiyetlerden istifade ederek meşruiyet sağlamalarıdır" dedi.

GÜRSEL'DEN SOYLU'YA AÇIK ÇAĞRI

CHP İstanbul Gürsel Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı makamında oturan Süleyman Soylu’ya açık çağrıda bulunuyorum" dedi.

Twkin, "Sadece Sedat Peker değil herhangi bir suç örgütü yöneticisi ile ilişkim varsa hemen istifa edeceğim. Eğer ispatlayamazsa hemen şimdi Habertürk canlı yayınında özür dilemek zorundadır. Sedat Peker kendisinin bir kere bana selam verdiğini benim de bu selamı aldığımı iddia ediyor. Bu olayı da hatırlamıyorum. Kendisiyle hiçbir bağlantım, ilişkim yoktur. Bu iddiaların tamamı da iftiradır. 2016 yılında akademisyenlerin tehdit edilmesine karşı partimizin hazırladığı bildirgeyi de ben okudum. Bu suç örgütlerine ve tehditlerine karşı her zaman dik durduk, dik duracağız” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı makamında oturan @suleymansoylu’ya açık çağrıda bulunuyorum. Sadece Sedat Peker değil herhangi bir suç örgütü yöneticisi ile ilişkim varsa hemen istifa edeceğim. Eğer ispatlayamazsa hemen şimdi @Haberturk canlı yayınında özür dilemek zorundadır. — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) May 24, 2021

NE OLMUŞTU?

Soylu programda "Gerek organize suç örgütlerinin mensupları, liderleri, gerekse bu konularda iktidarı ve siyaseti istismar etmek isteyenler yanaşırlar, kendi meşguliyet alanlarını, sivil toplum örgütlerini, iş alemini oluşturmaya çalışırlar. Amaçları nedir? Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Amacı ne? Tam da bahsettiğimiz. 'Ben akademisyenleri kan banyosunda yıkayacağım'. Adam benim herşeyime küfrediyor, takipsizlikle övünüyor. Hangi partiyse, sadece AK Parti ile ilişkisi yok ki. CHP'li Gürsel Tekin'in attığı tweeti sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bütün bunların tamamı organize suç mensuplarının birtakım yerel zafiyetlerden istifade ederek meşruiyet sağlamalarıdır" ifadelerini kullanmıştı.