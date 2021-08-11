Muş HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz gözaltına alındı

Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, polis tarafından 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına alındı.

DHA
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:14
Muş HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz gözaltına alındı
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HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Belma Nergiz'e yönelik 'terör soruşturması' kapsamında sabah saatlerinde evinde de arama yapıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Nergiz’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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