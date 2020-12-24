Mustafa Yeneroğlu'ndan Soylu'ya: Kendi mevzuatından bihaber İçişleri Bakanı

24 Aralık 2020 Perşembe, 12:30

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemin geldiği şu seviyesizliğe bakın. Kendi mevzuatından bihaber bir İçişleri Bakanı milletle dalga geçer gibi bir de hakaret ve tehdit savuruyor. Çıplak arama zaten mevzuatta var. Ayrıca sadece bu yıl çıplak aramaya direndiği için darp edilen tescilli en az 167 kişi var.”

Ülkemin geldiği şu seviyesizliğe bakın.



Kendi mevzuatından bihaber bir İçişleri Bakanı milletle dalga geçer gibi birde hakaret ve tehdit savuruyor.



Çıplak arama zaten mevzuatta var.



Ayrıca sadece bu yıl çıplak aramaya direndiği için darp edilen tescilli en az 167 kişi var. pic.twitter.com/8cT8NwBmJt — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) December 24, 2020

NE OLMUŞTU?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun çıplak arama iddialarının ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, söz konuş iddialarına tepki gösterirken, "Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir" diye konuşmuştu.