Mustafa Yeneroğlu'ndan Soylu'ya: Kendi mevzuatından bihaber İçişleri Bakanı
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'çıplak arama' tartışmalarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu uygulamanın mevzuatta yer aldığını belirten Yeneroğlu, "Kendi mevzuatından bihaber bir İçişleri Bakanı milletle dalga geçer gibi bir de hakaret ve tehdit savuruyor" ifadelerini kullandı.
Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemin geldiği şu seviyesizliğe bakın. Kendi mevzuatından bihaber bir İçişleri Bakanı milletle dalga geçer gibi bir de hakaret ve tehdit savuruyor. Çıplak arama zaten mevzuatta var. Ayrıca sadece bu yıl çıplak aramaya direndiği için darp edilen tescilli en az 167 kişi var.”
Ülkemin geldiği şu seviyesizliğe bakın.— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) December 24, 2020
Kendi mevzuatından bihaber bir İçişleri Bakanı milletle dalga geçer gibi birde hakaret ve tehdit savuruyor.
Çıplak arama zaten mevzuatta var.
Ayrıca sadece bu yıl çıplak aramaya direndiği için darp edilen tescilli en az 167 kişi var. pic.twitter.com/8cT8NwBmJt
NE OLMUŞTU?
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun çıplak arama iddialarının ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, söz konuş iddialarına tepki gösterirken, "Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir" diye konuşmuştu.
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