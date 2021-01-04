Müstehak gazetesinin raporu, iktidarın kültür sanat karnesini ortaya koydu

04 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Bağımsız kültür ve sanat gazetesi Müstehak’ın her yıl hazırladığı sansür raporu 2020 yılında yaşanan sansürün boyutlarını ortaya koydu. Kültür sanat alanındaki baskıların kayda alındığı ve 333 sayfayı bulan rapor üç sözcükle özetlendi: “Sansür, tutuklama, yasak.” Müstehak’ın her yıl hazırladığı Sansürsüz Kültür Sanat Yıllığı’nın 2020 raporunda sansürler, yasaklar, davalar, tutuklamalar, yıkımlar, işten atılanlar, terör bahanesiyle iptal edilen etkinlikler yer aldı.

Müstehak’ın raporunda öne çıkan sansür, tutuklama, yasak ve soruşturmalar şöyle: 2020’nin ilk ayında Devlet Tiyatroları’nda (DT) ve Devlet Opera ve Balesi’nde aktif görev alan ve kadro bekleyen en az 150 kişinin sözleşmesi adli sicilleri gerekçe gösterilerek yenilenmedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı, IŞİD’in, HDP’nin 5 Haziran 2015’teki Diyarbakır mitingine düzenlediği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden yönetmen Lisa Çalan’ın işine son verdi. Antalya Şehir Tiyatroları bünyesinde 55 sanatçı işten atıldı.

88 YAŞINDA TUTUKLANDI

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan dava açıldı. Grup Munzur’a şarkı söyleme yasağı getirilerek 10 ay hapis cezası verildi. Sanatçı Orhan Aydın’a, “Erdoğan’a hakaret ettiği” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Oyuncu Haldun Açıksözlü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. “Tanrıya Mektuplar” kitabının yazarı 88 yaşındaki yazar ve emekli öğretmen Hasan Basri Aydın, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Oyuncu Nilüfer Aydan (80) hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaretten” dava açıldı.

NEŞELİ GÜNLER KESİLDİ!

Sanatçı Serkan Bayer’in, Hollanda’da düzenlenecek olan Çağdaş Türk Sanat Sergisi’ne katılmak için hazırladığı eserler “müstehcen” bulunduğu için sergiye kabul edilmedi. 1978 yapımı Neşeli Günler filminde Şener Şen’in canlandırdığı karakterin, “İçişleri Bakanı arkadaşımdır, bir telefonla çıkardım” ifadeleri Show TV tarafından kesildi. İktidarı zaman zaman eleştiren Berna Laçin’in bazı tiyatro oyunları AKP’li belediyelerce iptal edildi. Şarkıcı Melek Mosso, konserinde “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dediği için polisler tarafından sahneden indirildi.

KÜTÜPHANELER YIKILDI

Tarihin en eski yerleşim alanlarından biri olan Hasankeyf, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı projesi ile sular altında kaldı. Diyarbakır’ın UNESCO koruması altındaki surlarına balkon yapıldı. Malatya’da 40 yıl önce yapılan tek halk kütüphanesi yıkıldı, yerine cami yapıldı. Kayyım yönetimindeki Siirt Belediyesi, “Tramvay” projesi adı altında Celadet Elî Bedirxan Kütüphanesi’ni yıktı.