Müvekilleriyle görüşmek isteyen avukatlara darp ve gözaltı: ‘Zorbalıkla avukatları yıldıramazlar’

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Avukat Pınar Önalan gözaltına alınan müvekkillerini görmek için Kadıköy Rıhtım Karakolu’na gittiğini, ancak darp edilerek gözaltına alındığını belirtti. Önalan, “İşkence karakolun iç bahçesinde de devam etti, avukat olduğumuz için daha fazla işkence görmüş dahi olabiliriz. Avukat olmamıza rağmen üzerimizi aradılar, ters kelepçe taktılar ve kafalarımıza, vücudumuzun çeşitli yerlerine vurmaya devam ettiler” dedi. Zorbalıkla avukatları yıldıramayacaklarını dile getiren Önalan şöyle devam etti: “Bu hınç alma boyutundaki kinin sebebinin müvekkillerimizle görüşmemizden fazlası, adalet için direnen gençlere de onların adalet arayışına hukuki destek sunan bizlere de düşman olarak bakıyorlar. İşkence sırasında kulağıma bir erkek polis eğilip küfrederek terörist olduğumuzu, bunları hak ettiğimizi söyledi. Bu aslında iktidarın savunmaya yönelik uygulamalarıyla pekişen ve örtüşen bir tavır. Savunmanın ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

‘EN TEMEL HAKKIMIZ ENGELLENDİ’

Avukat Gökhan Soysal arkadaşlarının gözaltına alındığını duyunca karakola gittiğini belirterek, “Çevik amiri hemen bize müdahale etti. Tekme atmaya başladılar. Sonra yere yatırıp ters kelepçe takmaya çalıştılar. Sağ kolumda yırtık gibi bir şey oluştu. Dün hiç hareket ettiremiyordum, bugün daha iyi. Karakola sokarken başıma sert bir darbe geldi. Sonra yine yere yatırıp dizleriyle boğazıma bastırdılar nefes almakta zorlandım” dedi. En temel haklarının engellendiğini dile getiren Soysal, kamu güvenliğini ihlal edenin çevreye zarar verenin asıl polisler olduğunu söyledi. Gözaltına alınan yaklaşık 50 kişi hakkında 24 saat gözaltı kararı verildi. l İSTANBUL