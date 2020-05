Müzikte bu hafta da yeni şarkılar ve klipler dinleyicilerini bekliyor

29 Mayıs 2020 Cuma, 10:46

BEDÜK'TEN FESTİVAL TADINDA ŞARKI: ANKARA'NIN DELİSİ

Bedük, 8 Mayıs’ta yayımladığı “Push The Button” şarkısının ardından yeni şarkısı "Ankara'nın Delisi"ni de dinleyicileriyle buluşturuyor. 12 Haziran’da yayımlanacak yeni albümü “Intergalactic”te de yer alacak şarkının söz, müzik ve prodüksiyonu Bedük’e ait. 16 senelik kariyerine yüzlerce konser, festival ve 8 albüm sığdıran Bedük, 2020 yılında Sony Music etiketiyle, en verimli ve yaratıcı dönemini yaşadığını söylediği; birbirinden hareketli 10 şarkılık “Intergalactic” albümünü 12 Haziran’da müzik severlerin beğenisine sunuyor. Bedük’ün kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.







KORAY CANDEMİR GERİ DÖNDÜ

Şairin Elinde", "Renklerin İçinde", "Nefesini Tut", "Yıldızların Altında" gibi her biri hit olmuş şarkıların etkileyici sesi Koray Candemir, uzun süren sessizliğini “İhtimaller” ile bozuyor. Candemir, müziğinde modern rock ve alternatif pop öğelerini barındıran, melankolik bir aşk hikâyesi anlatan yepyeni şarkısını bugün dinleyicileriyle paylaşıyor.

"İhtimaller"in Doğan Tanyer imzası taşıyan ve pandemi öncesinde çekilen video klibinde, geniş bir cast ve grup performansı dikkat çekiyor.

Yaratımında Can Baydar & Koray Candemir imzası taşıyan İhtimaller’in aranjesinde birçok önemli ismin aranjörlüğünü de üstlenen Serkan Çeliköz ismi yer alıyor.

Mix’ini ülkenin en değerli prodüktörlerinden Tarkan Gözübüyük’ün üstlendiği şarkının Mastering’ini Grammy Ödüllü Evren Göknar gerçekleştirdi.

Şarkının kayıtlarında ve videosunda davulları Kurban’dan tanıdığımız Burak Gürpınar çalarken, bas gitarda Cemre Kabaş, gitarlarda Cem Şahin ve Can Baydar’ı görüyoruz.

25 yıllık kariyerinde ikisi solo olmak üzere toplam dokuz stüdyo albümüne imza atan Koray Candemir; The state51 Conspiracy ve GRGDN ortak yapımı olan yeni albümünü 2020 sonbaharında dinleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.





KAMUFLE'NİN 19T'Sİ DURAĞA YANAŞTI

Kamufle’nin, ilk bölümü 28 Şubat tarihinde yayımlanan ve her ay üç yeni şarkıyla dinleyiciyi heyecanlandıran 19T albümü, son durağa yanaşıyor. Basemode Records etiketiyle yayınlanan ve bütün bölümleri tek bir albüm çatısı altında birleşen 19T’de üç yeni şarkı daha yer alıyor.



Kamufle&Can Kazaz&Barış Demirel işbirliğinin olduğu "Gecenin Körü"nün yanı sıra Kamufle, "Yardım Lazım" ve "Tam Sevinecekken" isimli iki solo şarkısını dinleyiciyle buluşturuyor. Her zamanki gibi altyapılarda Da Poet imzası dikkat çekerken, mix ve mastering işlemlerinde de Buğra Kunt yer alıyor.

19T albümünün çıkış şarkısı Gecenin Körü’nün Can Özen yönetmenliğinde hazırlanan klibi de Basemode Records YouTube kanalında yayında.



BABA KIZ BULUŞMASI: CEREN VE ZAFER DÜNDOĞDU'DAN 'İKİ KEKLİK'

Müzisyen Ceren Gündoğdu ve Türk Halk Müziği’nin coğrafyamızdaki seyrine önemli katkılarda bulunan sanatçı Zafer Gündoğdu "İki Keklik türküsünü" seslendirdi. İkili şarkının video klibini karantina sürecinde çekti.

Ceren Gündoğdu’nun daha önce "Doğa İçin Çal"da söylediği türkü müzisyenin dinleyicileri tarafından çok sevilmişti.









BORA DURAN İLE MURATHAN MUNGAN ORTAKLIĞI

Bora Duran sözlerini Murathan Mungan’ın yazdığı, beste ve düzenlemesini kendisinin yaptığı "Saklarım" şarkısına video klip çekti. 26 farklı ismin Murathan Mungan’ın yepyeni şarkı sözlerinde buluştuğu Pasaj & Garaj etiketli, “2020 Model” albümünün yeni video klibi; Bora Duran’ın bestesini ve düzenlemesini yaptığı "Saklarım" şarkısı oldu.

Bodrum Gümüşlük’te Bora Duran’ın yönetmenliğinde cep telefonu kamerası ile çekilen video klip, Gümüşlük manzaraları ve sanatçının performansının yer aldığı görüntülerden oluşuyor.







TANKURT MANAS'TAN 'YEŞİL'

Son dönemde çıkardığı “Uçuyorum” şarkısıyla beğeni toplayan Tankurt Manas, yeni şarkısı "Yeşil"i Basemode Records etiketiyle dinleyiciyle buluşturuyor. Manas'ın bu şarkısı "DanceHall" tarzında. Sözü kendisine, müziği Simülasyon’a ait şarkının mix mastering işlemleri Buğra Kunt’a emanet edildi. Enes Abdulla yönetmenliğinde çekilen ve dans ağırlıklı karelerle şarkıya hareket katan klipte "#Stayhome" videoları da dikkat çekiyor. Klip Basemode Records YouTube kanalında yayında.







ERKİN ARSLAN VE FİDE KÖKSAL İŞBİRLİĞİ...

Bestesi ve Türkçe sözleri Erkin Arslan'a, Yunanca sözleri Fide Köksal'a ait “Kalp / Ores Ores” bugünden itibaren tüm dijital platformlarda.

Bugüne kadar Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Ayşegül Aldinç gibi pek çok sanatçıyla besteci, söz yazarı, piyanist ve aranjör olarak çalışan Erkin Arslan, ilk kez Fide Köksal ile Yunanca bir şarkı seslendiriyor. 2006’dan beri Yunanistan`da yaşayan ve Mimis Plessas, Maria Farantouri, George Dalaras, Ara Dinkjian gibi isimlerle yorumcu, söz yazarı ve besteci olarak pek çok albüme imza atan Fide Köksal ise ilk kez bir Türk sanatçıyla düet yapıyor.

Erkin Arslan ve Fide’nin duru ve sakin vokal performansı ile hem Türk hem Yunan dinleyicisine aynı anda hitap ettiği “Kalp / Ores Ores (Zaman Zaman)” şarkısının klip yönetmenliği Osman Moustafa'ya, görüntü yönetmenliği ise Cem Balaban'a ait.



EMİR YARGIN, HALKO VE MEZAR TURİZM'DEN 'DAR'

İstanbul’dan Emir Yargın, Londra’dan Halko ve Mezar Turizm, içinde bulunduğumuz ruh halini mesafe tanımadan birlikte yaptıkları parçayla anlattılar. “Dar” isimli parça, hem içinden çıkamadığımız evlerimizde duvarların üzerimize gelişine hem de bu süreçte bozulan beslenme alışkanlıklarımız sonucunda, kıyafetlerimizin içine giremeyişimize metaforik bir biçimde değiniyor.

Emir Yargın "Dar" teklisinin üretim süreci hakkında, "Karantinanın şarkısı karantinanın bize öğrettiği şekilde hayata geçti. Karantina sürecinde alışkanlıklarımız arasına giren iletişim yöntemleri sayesinde aynı ülkede bile olmayan üç kişi başarılı bir projeye imza attık. Aslında önceden de bu teknolojilere sahipken böyle bir durum içinde olmasak, bu çalışmayı yapamazdık diye düşünüyorum" dedi





O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ TURGUT ÇINGI'DAN 'TRENLER'

O Ses Türkiye 2020’de finale kadar yükselme başarısı gösteren Turgut Çıngı, ilk teklisi "Trenler"i Universal Müzik Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu. Covid-19 sebebiyle karantinada geçirilen dönemde tamamı evden çekilen video klibin yönetmen koltuğunda Can Özen oturuyor. Video klibi izlemek için: https://youtu.be/UfHFA5RP_OM







BURCU GÜNEŞ'TEN İKİ MAZHAR ALANSON ŞARKISI...

Türkiye'nin güçlü yorumcularından Burcu Güneş, Mazhar Alanson’un "Benim Hala Umudum Var" ve "Ah Bu Ben" adlı şarkılarını yeniden yorumladı. Kısa bir süre önce yayımlamış olduğu "Bir Kadın" isimli teklisi müzik listelerinde zirvelere oynayan sanatçı, bu kez iki şarkıyı akustik olarak söyledi.

Güneş, şarkılarla ilgili hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Benim için çok özel bir emanet, aylardır evde olduğumuz süreçte, tamamen amatör bir ruhla yola çıktığımız Serkan Ölçer ile ikimizin de pop tarihindeki en sevdiğimiz eserlerin başında yer alan bu şarkıların kayıtlarının kendiliğinden böyle güzel bir boyuta gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Mazhar Ağabey'e dinlemesi için gönderdiğimde çok beğendi. Bu şarkıların onun göz bebekleri olduğunu biliyorum, umarım benim yorumumla da ayrıyeten sevilip, beğenilir.”









AYÇA VARLIER'İN 'TÜRK MARŞI' UYARLAMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Oyuncu Ayça Varlıer'in Ramazan Bayramı'nda paylaştığı videoyla büyük ilgi gördü. Varlıer, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda: “Pandemi günlerinde ünlü bestekarlar Wolfgang Amadeus Mozart'ın bilinen eserlerinden Türk Marşı’nın melodisine İspanyolca sözler yazıp söyleyen Sheilablanco Musica’nın performansını görünce hayran kaldım. 'Kalk Gidelim Eve' dizimizin senaristi Baykut Badem bunu diziye taşıdı. Baykut Badem, tam da bugünlerde yaşadıklarımızı esprili sözlerle anlattı. Türk Marşı’nı bu haliyle okumak çok eğlenceli oldu. Şimdi, evde geçirdiğimiz bu bayram süresince yüzümüzde bir tebessüm olması dileğiyle, bu videoyu size hediye etmek istiyorum” dedi.