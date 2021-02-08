Müzisyen Ozan Çoban'dan Boğaziçi öğrencilerine şarkı: 'Yeter ki eğme başını gökyüzüne bak'

Müzisyen Ozan Çoban'ın Boğaziçi öğrencilerine ithaf ettiği "Aşk Emektir" isimli şarkısı yayınlandı. Çoban, "Sizi yalnız bırakmayacağız, şarkılarımız da bırakmayacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2021 Pazartesi, 11:24
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Müzisyen Ozan Çoban, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin bir şarkı hazırladı.

Söz ve müziği Ozan Çoban'a, video kurgusu Nazım Soylu'ya ait olan "Aşk emektir" adlı şarkı, 3 Şubat gecesi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Boğaziçi öğrencilerinin serbest kaldığı haberinin hemen ardından yayımlandı.

Çoban, Twitter paylaşımında "Okulunu savunan öğrencilere bin selam! Sizi yalnız bırakmayacağız, şarkılarımız da bırakmayacak. Umutla, aşkla!" dedi.


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