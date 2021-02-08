Müzisyen Ozan Çoban'dan Boğaziçi öğrencilerine şarkı: 'Yeter ki eğme başını gökyüzüne bak'
Müzisyen Ozan Çoban'ın Boğaziçi öğrencilerine ithaf ettiği "Aşk Emektir" isimli şarkısı yayınlandı. Çoban, "Sizi yalnız bırakmayacağız, şarkılarımız da bırakmayacak" dedi.
Müzisyen Ozan Çoban, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin bir şarkı hazırladı.
Söz ve müziği Ozan Çoban'a, video kurgusu Nazım Soylu'ya ait olan "Aşk emektir" adlı şarkı, 3 Şubat gecesi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Boğaziçi öğrencilerinin serbest kaldığı haberinin hemen ardından yayımlandı.
Çoban, Twitter paylaşımında "Okulunu savunan öğrencilere bin selam! Sizi yalnız bırakmayacağız, şarkılarımız da bırakmayacak. Umutla, aşkla!" dedi.
Okulunu savunan öğrencilere bin selam! Sizi yalnız bırakmayacağız, şarkılarımız da bırakmayacak.— Ozan Çoban (@cobanozan) February 4, 2021
Umutla, aşkla!
“Dipsiz bir kuyu bu düzen
Her yanımız yalan
Ama dönüyor dönecek
Elbet bu devran
Yeter ki eğme başını
Gökyüzüne bak”
Youtube linki; https://t.co/Jahb8JyP38 pic.twitter.com/cwnV93pA1W
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