Müzisyen Ozan Çoban'dan Boğaziçi öğrencilerine şarkı: 'Yeter ki eğme başını gökyüzüne bak'

Müzisyen Ozan Çoban, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin bir şarkı hazırladı.

Söz ve müziği Ozan Çoban'a, video kurgusu Nazım Soylu'ya ait olan "Aşk emektir" adlı şarkı, 3 Şubat gecesi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Boğaziçi öğrencilerinin serbest kaldığı haberinin hemen ardından yayımlandı.

Çoban, Twitter paylaşımında "Okulunu savunan öğrencilere bin selam! Sizi yalnız bırakmayacağız, şarkılarımız da bırakmayacak. Umutla, aşkla!" dedi.

Okulunu savunan öğrencilere bin selam! Sizi yalnız bırakmayacağız, şarkılarımız da bırakmayacak.

Umutla, aşkla!



“Dipsiz bir kuyu bu düzen

Her yanımız yalan

Ama dönüyor dönecek

Elbet bu devran

Yeter ki eğme başını

Gökyüzüne bak”



Youtube linki; https://t.co/Jahb8JyP38 pic.twitter.com/cwnV93pA1W