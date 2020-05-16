Müzisyen Rod Stewart’tan komadan çıkan hemşireye güzel jest

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:07

Güney Galler’in Barry bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki hemşire Natasha Jenkins anneler günü öncesinde koronavirüse yakalandı. Semptomlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Jenkins, yoğun bakıma girdikten sonra 22 gün komada kaldı.

Ölümle yaşam arasındaki mücadeleyi kazanan ve günler sonra evine dönen Jenkins’in çocuklarına kavuşma anı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. O görüntüleri izleyip kayıtsız kalamayan bir isim de dünyaca ünlü sanatçı Rod Stewart oldu.

Videodan sonra sürpriz bir telefon aldığını söyleyen Jenkins, “Telefondaki kişi Rod Stewart adına aradığını ve bana göndermek istedikleri bir şey olduğunu söyledi. İlk başta inanamadım ama adresimi verdim” dedi.

Stewart’ın gönderdiği fotoğraf ve çek



Bu konuşmadan iki gün sonra Jenkins’in kapısına bir paket bırakıldı. Hemşire kutuyu açtığında içinde Stewart’ın bir fotoğrafı ve yanında 5 bin sterlinlik (41 bin TL) bir çek buldu. Fotoğrafın altında ise, “Selam Natasha. Bu zor zamanlarda sana yardımı olması için küçük bir hediye” notuyla Stewart’ın imzası yer alıyordu.



Jenkins ve çocukları korona salgınından önce



Gördükleri karşısında gözlerine inanamayan Jenkins, Stewart’ın duygulandıran jestini sosyal medya hesabından paylaştı. Stewart’ın davranışı takdir edilirken kısa sürede binlerce beğeni aldı.











Sözcü