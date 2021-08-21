Nagehan Alçı'dan Mehmet Ceyhan açıklaması

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:38

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile iktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasında polemik devam ediyor.

Nagehan Alçı bugünkü “Benim esas meselem tüm okulların açılabilmesi…” başlıklı yazısında, Mehmet Ceyhan’a yanıt verdi.

Ceyhan’la arasındaki sert tartışmanın üzerine “Kendisiyle kişisel bir problemim yok.” diyen Alçı, “Benimle ilgili söylediklerine de hiç kızmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Alçı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Benim Mehmet Ceyhan ile ilgili yazdığım iki yazıda da amacım okulları hep kapalı bırakmak isteyen lobinin en çok kullandığı hatta istismar ettiği olgu olan 'Mehmet Ceyhan böyle diyor' argümanını onların elinden almaktı.

Yoksa son derece sempatik bir insan olarak da gördüğüm Mehmet Ceyhan ile hiçbir kişisel problemim olamaz. Kaç kez beraber yayına çıktık.

Fakat Mehmet Hoca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğini çok istediği halde kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığını söylemlerine yansıttıkça problem büyümeye başladı bence... Benimle ilgili söylediklerine de hiç kızmıyorum. O benimle ilgili ne kadar ağır sözler söylerse söylesin ben her zaman kendisine saygı duyacağım. Sevimli huysuzluğunu seviyorum da ayrıca. Bu mesele kişisel bir konu değil. Profesörler de bazen duygusallaşıp ergen çocuklar gibi davranabilirler. Okullar açılıyorsa ve artık Mehmet Ceyhan insanlarımıza paranoya aşılamayacaksa benim için mesele bitmiştir."

NE OLMUŞTU?

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, geçtiğimiz günlerde "Artık yeter Mehmet Ceyhan… Yeter…" başlıklı köşe yazısında, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı hedef almıştı.

Nagehan Alçı'nın yazısının üzerine Cumhuriyet'e konuşan Mehmet Ceyhan, "Hiç ilgilendiğim, takip ettiğim birisi değil. O yüzden hiç umurumda bile değil. Ben onun söylediklerinin hiçbirini söylemedim. Uydurmuş, açıkçası dikkat çekmeye ihtiyacı var. Hayal görüyor, doktora görünmesinde yarar var" ifadelerini kullanmıştı.



Alçı ile Ceyhan arasındaki tartışma devam etmişti. Ceyhan'ın "Hayal görüyor" ifadelerine yanıt veren Alçı, "Herhalde 3 gün önce söylediklerini hatırlamıyor. Hakikaten çok üzüldüm bu duruma. Kendisine acil şifalar diliyorum" demişti.

Ceyhan ise "Kendisiyle polemiğe girmek istemiyorum. Ben bir hekimim. Kimin demans olup olmadığını iyi bilirim. Söyleyeceğim tek şey, Allah beni onun için söylenenlerle muhatap kılmasın. Onun haline acıyorum.” diye yanıt vermişti.

