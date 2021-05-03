Naomi Osaka, yardım gecesinde sunuculuk yapacak

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:17

İki Grand Slam şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka, her yıl New York’ta düzenlenen yardım gecesi Met Gala’nın sunucularından birisi olacak.

1948 yılından 2019 yılına kadar her sene düzenlenen Met Gala, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında yapılamamıştı. Vogue, resmi hesabından yayınladığı "Met Gala’nın bir yıllık aradan sonra dönüşü kutlama sebebidir." cümleleriyle bu yıl galanın gerçekleşeceğini duyurdu.

Bir yıl aradan sonra görkemli bir geceyle geri dönecek olan etkinliğin sunucuları, Timothee Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman ve ünlü tenisçi Naomi Osaka olarak açıklandı.

Modanın Oscar gecesi olarak anılan etkinlik, 2013'te dokuz milyon dolar para toplamıştı. Bu etkinlik, New York'taki en özel sosyal etkinliklerden ve en büyük yardım gecelerinden biri olarak bilinmekte.

"EN İYİ GİYİNEN SPORCULARDAN BİRİ"

Vogue dergisi, genç tenisçi Naomi Osaka‘dan övgü dolu sözlerle bahsetti:

"Japonya'da doğmuş olmasına rağmen, tenis şampiyonu Osaka'nın biçimlendirici yılları eyalet yanında, şampiyonluklar kazanarak ve saygısız bir stil anlayışı geliştirerek geçti. Saha içinde ve dışında tercih ettiği çarpıcı, renkli parçalar onu bir tasarımcı ilham perisine ve etrafındaki en iyi giyinen sporculardan birine dönüştürdü." İfadelerini kullandı.

Naomi Osaka, 2018’de Serena Williams ile oynadığı Amerika Açık finalini kazanarak kariyerinin ikinci WTA ve ilk Grand Slam turnuvasını kazanmıştı. Bu şampiyonluk, Japon bir tenisçinin elde ettiği ilk Grand Slam şampiyonluğu oldu.