NASA duyurdu: Stadyum büyüklüğünde bir asteroid dünyaya yaklaşıyor

Amerikan uzay ajansı NASA, bu hafta birkaç dev asteroidin dünyanın yakınlarından geçeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:31
NASA duyurdu: Stadyum büyüklüğünde bir asteroid dünyaya yaklaşıyor
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NASA'nın resmi Twitter adresinden paylaştığı verilere göre, en büyüğünün çapı 213 metreye ulaşan bir grup devasa uzay nesnesi Dünya'ya doğru ilerliyor.

Ajans, uzayda saniyede 8,4 kilometre hızla (30.000 km / saatin üzerinde) seyahat eden "stadyum büyüklüğündeki" asteroid '2020 XU6'nın, Pazartesi günü Dünya'ya yaklaşacağını açıkladı. Kurum tarafından yapılan hesaplamaya göre, dev asteroidin gezegenimizi yaklaşık dört milyon kilometre ile ıskalaması bekleniyor.

 


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