NASA duyurdu: Stadyum büyüklüğünde bir asteroid dünyaya yaklaşıyor
Amerikan uzay ajansı NASA, bu hafta birkaç dev asteroidin dünyanın yakınlarından geçeceğini duyurdu.
NASA'nın resmi Twitter adresinden paylaştığı verilere göre, en büyüğünün çapı 213 metreye ulaşan bir grup devasa uzay nesnesi Dünya'ya doğru ilerliyor.
Ajans, uzayda saniyede 8,4 kilometre hızla (30.000 km / saatin üzerinde) seyahat eden "stadyum büyüklüğündeki" asteroid '2020 XU6'nın, Pazartesi günü Dünya'ya yaklaşacağını açıkladı. Kurum tarafından yapılan hesaplamaya göre, dev asteroidin gezegenimizi yaklaşık dört milyon kilometre ile ıskalaması bekleniyor.
The #NearEarthObject #NEO (2020 XU6) is flying by at a distance of around 4,100,000 km (which is 11 Lunar Distances). It is travelling past at a speed of about 8.4 km/s. pic.twitter.com/fnAvB93d5m— Near Earth Object close approach (@flybyneo) February 22, 2021
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