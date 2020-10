NASA patlayan süpernovanın görüntülerini yayımladı: 5 milyar Güneş'in parlaklığına eşdeğer

Eş yıldızından madde toplayan bir beyaz cücede meydana gelen bu nadir olay, ev sahibi galaksinin tümünü gölgede bıraktı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; bir beyaz cüce, hayat döngüsünün sonuna yaklaşan, dejenere yıldızdır. Yıldız, nükleer yakıtını tükettiği zaman dış maddesini atıp 100 bin Kelvin'i aşan sıcaklıklara ulaşıyor.

Beyaz cüce kritik kütleye ulaştığında, çekirdeği, onu gezegen büyüklüğünde bir atom bombasına dönüştüren nükleer füzyon reaksiyonunu başlatmaya yetecek kadar ısınıyor.

Bu reaksiyonun kuvveti yıldızı parçalara ayırıyor. Ve NASA, bu anda salınan enerjinin 5 milyar Güneş'in parlaklığına eşdeğer olduğunu söylüyor.

SN 2018gv olarak sınıflandırılan bu özel süpernova, 2018 Ocak ortasında amatör gözlemci Koichi Itagaki tarafından, NGC 2525 sarmal galaksisinde saptandı.

Süpernova, bilim insanlarının evrenin genişleme oranını izlemesine yardım etmek için şubat ayından beri Hubble teleskopuyla kaydediliyor.

Hızlandırılmış çekimlerde bilim insanları, süpernovayı ışıl ışıl parlayan bir yıldız olarak galaksi sınırının yakınında görebildi. Gözden kaybolmadan önce süpernova, hızlıca galaksideki en parlak cisim haline geldi.

Uzay Teleskop Bilim Enstitüsü (STScI) ve Johns Hopkins Üniversitesi'nden Adam Riess, yaptığı açıklamada, "Hiçbir Dünyevi havai fişek gösterisi, Hubble Uzay Teleskobu'nun solan görkemini kaydettiği bu süpernovayla yarışamaz" ifadelerini kullandı.

Every second, a star explodes somewhere in our vast universe. ??



We can watch a supernova in the galaxy NGC 2525 fade away in this video, featuring a time-lapse of photos taken by Hubble over the course of a year! Learn more: https://t.co/l7fbOZWEkm pic.twitter.com/0kZEWRPpPW