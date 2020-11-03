NASA'nın uzay teleskobu Hubble 'dev bir balkabağı' buldu
NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu, gökyüzünde yıldızların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve yüz şeklinde oyulmuş bir balkabağını andıran yeni bir görüntü yakaladı.
Fotoğraf: NASA
Parlayan iki göz ve çarpık bir gülümsemeyi anımsatan turuncu oluşumu, çarpışmalarının ilk safhalarında bulunan iki galaksi meydana getirdi. Manzaranın genişliği 109 bin ışık yılına ulaşıyor. Bu da Samanyolu’na yakın bir boyuta denk geliyor.
NASA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, görüntüye balkabağı rengini NGC? 2292 ve NGC? 2293 isimli galaksilerdeki yaşlı kırmızı yıldızlar veriyor. Parlayan gözlerse bir çift süperkütleli karadeliğin çevresinde topladığı çok sayıda yıldızın eseri. Ön kısımdaki mavi yıldızlardan saçılan ışıksa “balkabağını” tüm ışıltısıyla Cadılar Bayramı partisine hazır gibi gösteriyor.
Araştırmacılar gülümseme görüntüsünü meydana getiren hayaletimsi kolun yeni spiral galaksi oluşumunun yalnızca başlangıcı olduğunu dile getiriyor. Bu kol iki galaksiyi birden kucaklıyor ve muhtemelen birleşme esnasında yoğunlaşmaya başlayan yıldızlararası gazdan kaynaklanıyor.
120 MİLYON IŞIK YILI UZAKLIKTA
Two glowing eyes, and a crooked, carved smile… ??— Hubble (@NASAHubble) October 29, 2020
Hubble’s special #Halloween image of colliding galaxies is sure to give you a fright. Take a closer look, if you dare!
About the image: https://t.co/G76cVyaTP0#NASAHalloween pic.twitter.com/5XS5BJN61w
Bu hareketli ikili 120 milyon ışık yılı uzaklıkta Büyük Köpek takımyıldızı içinde yer alıyor ve dolayısıyla Samanyolu’nun oluşturduğu yıldızlarla dolu ön plandaki düzlemin çok uzağında kalıyor. Bu nedenle gökyüzünün bu kısmındaki yıldızların arasından uzak bir galaksiyi görüntülemek çok zor.
Galaksi çifti, tuhaf görünümlü galaksileri yakalamaya çalışan Galaxy Zoo isimli halk tabanlı bilim projesinin keşfettiği gök cisimleri arasında yer alıyor. Bu projenin Hubble programında yer alan üyelerinden, Alabama Üniversitesi’nden William Keel gibi astronomlar, uzay teleskobunun diğer planlanmış gözlemlerinin arasındaki kısa zaman aralıklarında merceklerini bu galaksilere çeviriyor.
Keel, görüntülenen bu galaksi çiftinin nihayetinde Rubin’in Galaksisi gibi devasa ve ışıltılı spiral bir galaksiye dönüşeceğini savunuyor. Söz konusu galaksinin çapı, Samanyolu’nun iki katından fazla.
Kaynak: Independent Türkçe
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