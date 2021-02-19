Neandertal genleri koronavirüse karşı koruma sağlıyor
Bilim insanlarına göre, kimi insanlarda bulunan Neandertal dönemden izler taşıyan DNA dizinleri, koronavirüse karşı bağışıklık kazanılmasında çeşitli roller oynuyor.
ABD Ulusal Bilimler Akademisinden bilim insanları, yeni bir çalışma kapsamında “kromozom 12” adlı DNA dizinini inceledi. Araştırmacılar bu kapsamda, günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış bir insan türü olan Neandertallerin genlerine sahip her bir insanın, koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma yatırılma oranının diğer insanlara göre yüzde 22 daha düşük olduğu sonucuna vardı.
Bilim insanlarına göre, günümüzde yaşayan insanlar arasında Asya ve Avrupa soyundan gelenlerin yüzde 30’u bu koruyucu genleri taşıyor. Genlerini Asya’dan, Avrupa’dan ya da Kızılderili soyundan alan bazı siyahi Amerikalı insanlar da bu koruyucu gene sahipler.
Neandertal genlerinin bulunduğu “kromozom 3” üzerinde yapılan daha önceki araştırmada bilim insanları farklı bir DNA dizininin hastalık riskini ciddi seviyede arttırdığını belirtmişti. Sonuçlar, genetik mirasın hastalığa karşı bağışıklık geliştirmede yardımcı olabileceği gibi engelleyebileceğini de göstermektedir.
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