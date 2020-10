Netflix, 'Enola Holmes'ün silinen sahnelerini yayımladı

10 Ekim 2020 Cumartesi, 17:19

We Got This Covered'ın haberine göre film dünya genelinde önemli bir izlenme başarısı elde etti ve Millie Bobby Brown, Henry Cavill gibi yıldızların filmdeki performansları beğeni topladı. Daha önce "Stranger Things" dizisindeki Eleven rolüyle tanınan genç yıldız Brown, filmde Sherlock Holmes’ün küçük kız kardeşi Enola rolünü canlandırdı.

Film, Helena Bonham Carter’ın canlandırdığı Eudoria Holmes’ün evden kaçmasının ardından onu bulmak için Londra’ya giden Enola’nın maceralarına odaklanıyor.

Farklı bir Sherlock Holmes tasviri barındıran "Enola Holmes" filmi, Birleşik Krallık’ta kadınların oy hakkı kazanmak için verdiği mücadeleye üstü kapalı biçimde işaret ediyor.

Filmin beklenen başarıyı elde etmesinin ardından kısa süre önce Netflix’in filmin devamına yeşil ışık yaktığı öne sürülmüştü. Bununla birlikte filmin genç yıldızı Millie Bobby Brown da filmin devamının gelmesi gerektiğini düşündüğünü açıklamıştı.

"Enola Holmes"ün yönetmeni Harry Bradbeer de 5 tane devam filmi çekmek istediğini açıklamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe