Netflix'in 2020 yılında en çok rağbet gören filmi eleştirmenlerden 0 aldı
Netflix’in 2020’de en çok izlenen filmlerinden biri olan "365 Gün" (365 Days) eleştirmenlerden 0 puan aldı.
We Got This Covered'ın haberine göre haftalarca en çok izlenenler listesinde yer alan tartışmalı filmin halihazırda Rotten Tomatoes’ta eleştirmenlerden 0 puan aldığı görülüyor.
Bununla birlikte yüz bine yakın kişi Netflix’in tartışma yaratan filmi "365 Gün"ün kaldırılmasına dair dilekçeyi desteklemişti.
Tecavüz mağduru ünlü şarkıcı Duffy de daha önce filmi cinsel köleliği güzellediği gerekçesiyle eleştirmişti. Ancak son veriler filmin platformun en çok izlenenler listesinde birinci sırada yer aldığına işaret ediyordu.
Independent Türkçe'nin What’s On Netflix'ten aktardığı verilere göre "365 Gün"ü izlenme sayıları açısından "The Old Guard", "The Kissing Booth 2", "Project Power" ve "Extraction" izliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’
Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’