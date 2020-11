Netflix'in 2020 yılında en çok rağbet gören filmi eleştirmenlerden 0 aldı

06 Kasım 2020 Cuma, 16:43

We Got This Covered'ın haberine göre haftalarca en çok izlenenler listesinde yer alan tartışmalı filmin halihazırda Rotten Tomatoes’ta eleştirmenlerden 0 puan aldığı görülüyor.

Bununla birlikte yüz bine yakın kişi Netflix’in tartışma yaratan filmi "365 Gün"ün kaldırılmasına dair dilekçeyi desteklemişti.

Tecavüz mağduru ünlü şarkıcı Duffy de daha önce filmi cinsel köleliği güzellediği gerekçesiyle eleştirmişti. Ancak son veriler filmin platformun en çok izlenenler listesinde birinci sırada yer aldığına işaret ediyordu.

Independent Türkçe'nin What’s On Netflix'ten aktardığı verilere göre "365 Gün"ü izlenme sayıları açısından "The Old Guard", "The Kissing Booth 2", "Project Power" ve "Extraction" izliyor.