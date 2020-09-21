Niğde'de 5.1'in ardından bir deprem daha!
Niğde'nin Bor ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Sabah saatlerinde meydan gelen depremin merkez üssünü AFAD, Bor ilçesi olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Aksaray'ın Akçakent kasabası olarak açıkladı.
Niğde'nin Bor ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
AFAD DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 06.37'de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesinde zeminden 7.03 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
KANDİLLİ, AKSARAY OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Aksaray'ın Akçakent kasabası olarak açıkladı.
DÜN GECE 5.1'LİK DEPREMLE SALLANDI
Dün saat 22.08'de yine Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bazı evlerde çatlaklar oluşmuştu.
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