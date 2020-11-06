'Nikah salonuna HES kodu ile girilecek'

06 Kasım 2020 Cuma, 12:46

Yüksel'in HES kodu duyurusu şöyle:

Değerli Komşularım, bildiğiniz üzere Covid-19 salgını önlemleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES Kodu sorgulaması yapılmaktadır. Yeni bir hayat kurmak için yapılacak nikah töreniniz öncesinde salona girecek davetlileriniz HES Kodu ile giriş yapacaklardır. Girişte yoğunluk yaşamamanız adına, davetlilerinizin HES Kodlarını yanlarında hazır bulundurması gerekmektedir. Bir ömür boyu mutluluklar ve sağlıklı günler dilerim.



