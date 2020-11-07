Nişanlısı tarafından terk edilen adam kendisiyle evlendi
Brezilya’da nişanlısı tarafından terk edilen bir adam, kendisiyle evlendi.
Doktor olan çift Diogo Rabelo ve Vitor Bueno, geçtiğimiz yıl Kasım ayında nişanlanmıştı ve bu ay düğün yapmayı planlıyorlardı. Fakat ilişkileri yürümedi ve Vitor, Diogo’yu Temmuz ayında terk etti, çift düğün planlarını iptal etti.
Ancak Diego, düğün gününün planlandığı gibi gitmesine karar verdi, ancak tek farkla. Diogo, Vitor’la değil; kendisiyle evlendi.
17 Ekim günü, 33 yaşındaki Diogo, Bahia’nın kuzey doğusundaki lüks bir düğün yaparak kendisiyle evlendi. Bu özel gün Diego’ya 47.300 sterline (yaklaşık 526 bin TL) mal oldu. Düğüne 40 davetli katıldı.
Diogo düğününde “Bugün hayatımın en mutlu günlerinden biri. Çünkü bu hayatta en çok sevdiğim insanla birlikteyim. Bir trajediyi komediye çevirdim ve bunu kutluyorum” dedi.
Düğünün görüntüleri ise 170.000'den fazla kez izlenerek viral hale geldi.
Globo’ya konuşan Diogo “Bir ay kadar durumu değerlendirdikten sonra, kendime duyduğum sevgiyi kutlamaya karar verdim. Davet edilen 50 kişiden 40’ıyla birikte tören yaptım. İnsanlara bu düğünle bir kurban olmadığım mesajını göndermek istedim. Mutluluğum evliliğe bağlı değil. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum; ama mutluluk bunlara bağlı bir şey değil” dedi.
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