Normalleşme haftasında sadece bir hastanede 12 sağlıkçı koronavirüse yakalandı
Normalleşme adımlarının atıldığı son bir haftada Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde çalışan 12 kişi koronavirüse yakalandığı bildirildi.
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde çalışan 12 kişinin son bir haftada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Sendikanın açıklamasında normalleşme adımlarıyla virüsün yayılmasına zemin hazırlandığı belirtilerek, hastanelerde özellikle temizlik ve bakım işçilerinin risk altında bırakıldığını vurgu yapılarak, şu taleplerin karşılanması istendi:
- Sağlıklı koşullarda ulaşım hakkı sağlanmalı
- Düzenli test yapılmalı
- Kişisel Koruyucu Ekipmanlar eksiksiz ve düzenli sağlanmalı
- Hastane işyerlerinde yeterli dinlenme alanları sağlanmalı ve var olan dinlenme alanları sağlıklı hale getirilmeli.
Video Haberler
- İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
- Tarlaları baraj altında kalan köylüler arazi bekliyor
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
- Annesinin gözleri önünde levyelerle öldüresiye dövdüler!
- Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd eylemlerinde