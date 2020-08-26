Nurbari’yi öldüren ağabeyi defalarca şikayet edilmiş ama işlem yapılmamış!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 18:40

Ceylanpınar ilçesinde ağabeyi Salih Mihrican tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nurbari Mihrican’ın babası Münir Mihrican, oğlunun uzun süredir madde bağımlısı olduğunu, birçok kez yetkililere bildirmesine rağmen bir şey yapılmadığını belirterek, “En Sonunda kızımı öldürdü” dedi.

"DAHA ÖNCE DE ŞİDDET GİRİŞİMİNDE BULUNUYORDU"

Baba Münir Mihrican, oğlunun uzun süredir madde bağımlısı olduğunu, kimi zaman aile fertlerine karşı tehditlerde bulunduğunu belirterek, “Ben bu küçük kızımı çok seviyordum. Bazen kızıma karşı şiddet teşebbüssünde bulunuyordu. Engel oluyordum ve evden kovuyordum onu. En son da kızım dayısının evindeyken, eve giderek kızımı bıçaklayarak katlediyor. Oğlumun madde bağımlısı olduğunu birçok kez yetkililere bildirdim. Ama bir şey yapmadılar. Ve en sonunda kızımı öldürdü” diye konuştu

LAUBALİ HAREKETLER SERGİLEDİĞi BAHANESİ

Salih Mihrican'ın ifadesinde, kız kardeşini bacak bacak üstüne atıp, telefonda erkek arkadaşıyla mesajlaştığını ve laubali hareketler sergilediğini düşündüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Salih Mihrican, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından “Kasten insan öldürme”, “Taksirle yaralama”, “Silahla kasten yaralamaya teşebbüs” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.