Son dakika... Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı
Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki "Nutuk"un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe milli eğitim müdürünün yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Maarif Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, müfettiş soruşturması neticesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürünün yöneticilik görevinden alındığı duyuruldu.
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