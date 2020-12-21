NY Times: Trump sıkı yönetim planlıyor

21 Aralık 2020 Pazartesi, 13:08

Donald Trump’ın Joe Biden’a görevi devretmeden önce sıkı yönetim fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. New York Times’ın haberine göre geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen toplantıda, Trump’ın yenilgiden kurtulmak için Flynn’in ortaya attığı sıkıyönetim fikrini değerlendirdiği aktarıldı. Orduyu devreye sokmayı düşünen Trump’ın bu fikrine, başta avukatı Rudy Giuliani olmak üzere danışman ekibinden pek çok isim şiddetle karşı çıktı.

Giuliani, oy verme makineleri ve yolsuzluk konularına odaklanmaları gerektiğini söylerken, İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de söz konusu seçeneği kullanma yetkileri olmadığını savundu. Sidney Powell ise Trump’ın ekibini kolay pes etmekle suçladı.

UTANÇ VERİCİ

Başkan adayı Mitt Romney, toplantıya CNN International’a değerlendirmesinde, “Bu durum üzücü ve utanç verici. Başkan, yönetimde olduğu son bölüme aşıyla ilgili zafer turlarını yazıyor olabilirdi. Onun yerine Washington’a birçok komplo teorisi bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü