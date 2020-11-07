Obama'dan ABD seçimleriyle ilgili ilk değerlendirme
Eski ABD Başkanı Barack Obama, kendi döneminde Başkan Yardımcılığı yapan Joe Biden'ı resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimindeki zaferinden dolayı kutladı.
Obama, yaptığı yazılı açıklamada, seçimin zor şartlar altında yapıldığı halde daha önce görülmemiş bir katılım oranına sahip olduğuna dikkati çekti.
Başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik sorunlar ve ülkedeki demokrasi konusundaki sınamalar olmak üzere Biden'ın göreve geldikten sonra birçok sorunla mücadele edeceğini belirten Obama, şunları kaydetti:
"Her Amerikalıyı, ona şans ve destek vermeye çağırıyorum. Seçim sonuçları her seviyede ülkenin derin ve acı bir bölünme yaşadığını gösteriyor. Sadece Joe ve Kamala değil, hepimiz Tanrı'nın himayesinde tek bir ulus olduğumuzu hatırlayarak, kendi rahatımızı bırakıp başkanlarını dinleyerek, gerginliği düşürerek, ilerleme için ortak bir zemin bularak üzerimize düşeni yapmalıyız."
Amerikan Associated Press (AP) Haber Ajansı, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden'ın, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pensilvanya eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandığını duyurmuştu.
Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Nevada ve Pensilvanya'daki sayımlar tamamlandı.
Her iki eyaleti de kazanan Biden, 253 olan delege sayısını 279'a çıkararak ABD'nin yeni başkanı oldu. Başkan yardımcılığına da Kamala Harris seçildi.
Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde ancak Trump bu iki eyaleti alsa da bunun başkanlık yarışına bir etkisi olmayacak.
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