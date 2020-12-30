Obeziteden kurtulan her üç hastadan bir tanesinin idrar kaçırma sorunu düzeliyor!

30 Aralık 2020 Çarşamba, 12:34

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Tarcan, aşırı kilonun (obezite) hem sıkışma tipi idrar kaçırma hem de stres tipi idrar kaçırma şiddetini arttırdığını söyledi. Aşırı kilonun metabolik sendromun bir parçası olduğunu ve birçok organ üzerinde zararlı bir etki yaptığını bildiklerini belirten Tarcan, “Aşırı kilo idrar torbasını yani mesaneyi de ilgilendiriyor. Metabolik sendromda şeker hastalığına yatkınlık söz konusu. Aşırı kilolu kişilerde daha sık görülen şeker hastalığı mesane işlevini bozucu bir rol oynuyor” diye konuştu.

KADIN VE ERKEK İÇİN RİSK

Aşırı kilonun hem erkeklerde hem de kadınlarda bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Tarcan, “Aşırı kilo erkeklerde testosteron mekanizmasını etkiliyor. Vücutta aşırı yağ olması östrojen miktarını artırıyor. Erkeklerde cinsel işlev bozukluklarının görülme ihtimalini de yükseltiyor. Obeziteden kurtulan stres tipi idrar kaçırma yaşayan her üç hastadan bir tanesinin idrar kaçırması düzeliyor. Karın içi basıncın artması, pelvik taban üzerine yapılan etki, stres idrar kaçırma üzerinde obezitenin zararlı etkisini gösteriyor. İdrar kaçırma yakınmasıyla gelen hastalarda ilaç tedavisinden önce mutlaka obezitenin, varsa metabolik sendromun tedavisi amaçlanır. Sebebe yönelik tedavi bunu gerektiriyor” dedi.

Prof. Dr.Tufan Tarcan

