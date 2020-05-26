OECD bölgesi koronavirüs etkisiyle yüzde 1.8 küçüldü

26 Mayıs 2020 Salı, 14:08

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde, küresel olarak yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek için alınan tedbirlerin etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yüzde eksi 1.8 oldu.

OECD’nin yılın ilk çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 olarak gerçekleşen büyüme, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti.

Söz konusu düşüş, finansal krizin en yoğun olduğu 2009’nun ikinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. 2009 ikinci çeyrekte OECD bölgesinde reel GSYH yüzde 2,3 küçülmüştü.

Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden Fransa’da aynı dönemde büyüme yüzde eksi 0,1’den yüzde eksi 5,8’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.

Geçen yılın çeyreğine kıyasla birinci çeyrekte büyüme oranı ABD’de yüzde 0,5’den yüzde eksi 1,2’ye, Almanya’da da yüzde eksi 0,1’den yüzde eksi 2,2’ye ve İngiltere’de yüzde 0’dan yüzde eksi 2’ye geriledi.