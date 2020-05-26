OECD bölgesi koronavirüs etkisiyle yüzde 1.8 küçüldü
OECD bölgesinde geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 olarak gerçekleşen reel GSYH artışı, birinci çeyrekte yüzde eksi 1.8 oldu.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde, küresel olarak yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek için alınan tedbirlerin etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yüzde eksi 1.8 oldu.
OECD’nin yılın ilk çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 olarak gerçekleşen büyüme, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti.
Söz konusu düşüş, finansal krizin en yoğun olduğu 2009’nun ikinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. 2009 ikinci çeyrekte OECD bölgesinde reel GSYH yüzde 2,3 küçülmüştü.
Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden Fransa’da aynı dönemde büyüme yüzde eksi 0,1’den yüzde eksi 5,8’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.
Geçen yılın çeyreğine kıyasla birinci çeyrekte büyüme oranı ABD’de yüzde 0,5’den yüzde eksi 1,2’ye, Almanya’da da yüzde eksi 0,1’den yüzde eksi 2,2’ye ve İngiltere’de yüzde 0’dan yüzde eksi 2’ye geriledi.
Video Haberler
- Ağrı'da inanılmaz anlar! Her şey bir anda oldu
- Ayıyla karşılaşan çocuğun videosu izlenme rekoru kırdı
- Plajda 'sosyal mesafe' kavgası kamerada
- Çorlu'da polisin darp ettiği yurttaş yaşananları anlattı
- Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü
- Pendik'te 'marketi neden açmıyorsun kavgası' kamerada
- Canlı yayında: Vali, AKP'li başkandan hediye umre istedi
- Dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı'dan açıklama
- Caddebostan sahilinde yeni dönem!
- CNN Türk'te tepki çeken görüntüler