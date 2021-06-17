Oğluna havladı diye köpeğe ateş açtı

İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde bulunan bir işyerine giden pompalı tüfekli kişi, oğluna havladığı iddiasıyla köpeğe ateş etti.

IHA
17 Haziran 2021 Perşembe, 16:26
Oğluna havladı diye köpeğe ateş açtı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 yaşındaki köpek, sahibine ait işyerinin önünde dururken bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.

30 YAŞINDAKİ OĞLUNA HAVLADIĞI İÇİN VURMUŞ

Olay yerinden kaçan saldırganın, köpeği, 30 yaşındaki oğluna havladığı için vurduğu iddia edildi.

Bacağından yaralanan köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.


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