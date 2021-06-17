Oğluna havladı diye köpeğe ateş açtı
İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde bulunan bir işyerine giden pompalı tüfekli kişi, oğluna havladığı iddiasıyla köpeğe ateş etti.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 yaşındaki köpek, sahibine ait işyerinin önünde dururken bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.
30 YAŞINDAKİ OĞLUNA HAVLADIĞI İÇİN VURMUŞ
Olay yerinden kaçan saldırganın, köpeği, 30 yaşındaki oğluna havladığı için vurduğu iddia edildi.
Bacağından yaralanan köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
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